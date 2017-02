Questa notte Rodrigo Bentancur disputerà la sua ultima partita nel Sudamericano Sub20, nella gara tra Uruguay ed Ecuador che potrebbe laurearlo campione della competizione. Secondo Tuttosport, al termine della gara, il centrocampista uruguaiano salirà su un aereo che atterrerà all'aeroporto di Torino-Caselle: nei prossimi giorni, infatti, sono in programma le fatidiche visite mediche con la Juve, al termine delle quali Bentancur potrà apportare la firma sul contratto con i bianconeri per i prossimi cinque anni. Il giocatore rimarrà comunque al Boca Juniors fino al 30 giugno 2017, ma le cifre dell'affare sono già state definite: dopo un milione versato per l'opzione, la Juve darà al Boca Juniors 9.4 milioni per l'acquisto a titolo definitivo di Bentancur.