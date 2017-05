Heureux de vous annoncer ma prolongation au sein de la @juventusfc jusqu'en 2019. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent… pic.twitter.com/x4gsILtM1H — Younes Bnou Marzouk (@y_bmarzouk) April 30, 2017

I sacrifici pagano sempre. Lo penserà senza dubbio, ora più che mai,, attaccante classe '96 di proprietà della, ma ora al Chiasso, con cui è andato in gol anche in questo weekend, nonostante il ko della sua squadra. Dopo anni bui, infatti, il franco-marocchino è rinato in Svizzera e si è guadagnato il rinnovo del contratto fino al 2019. Altri due anni per continuare a sognare un posto alla Juventus.