Si è ripreso la Juve e, da esubero, è diventato il vero nuovo acquisto di gennaio. Kwadwo Asamoah, dopo l'ottima prestazione offerta contro il Milan ieri, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, mostrando di avere, come tutta la Juve, le idee molto chiare: "Avevamo già perso la Supercoppa contro il Milan e ci era dispiaciuto tanto, ma questa era una partita fondamentale per andare avanti in Coppa Italia. Vogliamo la finale, è un nostro obiettivo". Ora, però, si ritorna in campo per la Serie A. Il calendario manda la Juve a Sassuolo, per una trasferta non semplicissima: "Vogliamo sempre fare punti in queste partite. Se vogliamo vincere il campionato dobbiamo essere cattivi anche quando giochiamo fuori casa. Sappiamo che il Sassuolo è una squadra forte, con tanti giovani, ma dobbiamo continuare ad andare avanti con questa cattiveria".