Il problema al polpaccio rimediato contro la Sampdoria tiene in ansia tutti i tifosi della Juventus che sperano di non dover perdere a lungo Paulo Dybala. L'attaccante bianconero è però sereno e come mostrato sul proprio profilo twitter, ha scelto proprio oggi come giorno per lanciare il suo nuovo sito web.