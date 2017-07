La Juventus non ha abbandonato la pista che porta a Keita Balde. La situazione contrattuale del calciatore lascia tranquilla la Vecchia Signora, in posizione di forza. Secondo quanto riportato da Tuttosport, però, la Juve è pronta a presentare un'offerta adeguata al presidente Claudio Lotito per favorire anche una possibile operazione futura per Sergej Milinkovic-Savic. I biancocelesti, nel frattempo, avrebbero messo gli occhi su Tomas Rincon, centrocampista in uscita da Torino. L'assalto a Keita è pronto a riprendere.