La Juve e l'Atalanta continuano a fare affari. Dopo Caldara, il rapporto prosegue, in entrambi i versi. Non solo da Bergamo verso Torino, ma c'è anche chi potrebbe compiere il percorso inverso, o arrivare da Ascoli, con la regia della Vecchia Signora.



GIOIELLI NERAZZURRI - La Juve sembra aver definitivamente abbandonato la pista Kessiè. Valutazioni e troppa concorrenza hanno spinto a puntare più sull'italiano Gagliardini, per cui, come rivela Tuttosport, i discorsi sono avviati e già in fase piuttosto avanzata.



MI MANDA LA JUVE - A Bergamo potrebbe arrivare, invece, Riccardo Orsolini, gioiellino dell'Ascoli. L'Atalanta è vicinissima a chiudere l'affare: 3 milioni di euro il prezzo del cartellino. Tutto in sinergia con la Juve, ovviamente. E a proposito di sinergie, Mandragora potrebbe ripartire proprio dalla squadra di Gasperini. Il centrocampista ha diverse offerte, ma i bianconeri premono per fargli dire sì all'Atalanta.