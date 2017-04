La Juventus si prepara a mettere in piedi una nuova trattativa con l'Udinese per Jakub Jankto. Il centrocampista ceco classe '96 è considerato una possibilità concreta per rafforzare le rotazioni a disposizione di Allegri e nella trattativa il club bianconero vorrebbe inserire il cartellino di Rolando Mandragora lui sì in esubero a Torino.