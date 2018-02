Juventus e Atalanta scendono in campo all’Allianz Stadium domenica 15 febbraio alle ore 18.00. I bergamaschi sono reduci dalla delusione in Europa League e giocano allo Stadium la prima di due partite consecutive visto che mercoledì prossimo la sfida si ripeterà nel match di ritorno delle semifinali di Coppa Italia.



Il match di campionato sarà trasmesso in diretta su Sky, ai canali Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1. La partita sarà visibile anche su Mediaset Premium, ai canali Premium Sport e Premium Sport HD. Gli abbonati delle due pay-tv potranno assistere a Juve-Atalanta anche attraverso i servizi streaming Sky Go e Premium Play.