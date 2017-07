Nell'epoca post-comproprietà, una formula che sempre di più sembra prendere piede nella gestione dei giovani di maggiore prospettiva, è quella del prestito biennale. Almeno in casa Juve, tante trattative si stanno sviluppando in questo senso. Se l'esperienza insegna, però, i prossimi casi avranno un'opzione: quella che possa permettere ai bianconeri di richiamare alla base il giocatore coinvolto al termine della prima stagione, se necessario. Più complicata del previsto, infatti, si sta rivelando la trattativa con l'Atalanta per fare in modo che Leonarda Spinazzola possa unirsi da subito al gruppo di Max Allegri: complicata ma non impossibile, continua a filtrare solo ottimismo dall'ambiente bianconero. Determinante sarà l'incontro tra i dirigenti dei due club in programma in queste ore, comunque vada a finire la questione Alex Sandro c'è la Juve che vuole portare Spinazzola a Torino andando a rinforzare così la fascia sinistra con un jolly pronto a giocare sia alto che basso. Ma con tanti protagonisti della passata stagione già partiti o in partenza, per rinunciare anche a lui prima del tempo, ecco che l'Atalanta vorrà far valere le proprie richieste, in termini di valorizzazione economica e di contropartite tecniche.

LE RICHIESTE – A giocare in favore della Juve c'è la volontà del giocatore, che proprio la scorsa settimana ha trovato l'intesa per il rinnovo di contratto con adeguamento che lo legherà alla Juve fino al 2022. Ma i due giocatori nel mirino del club bergamasco, nel frattempo sono stati promessi ad altri club. Il primo della lista era Riccardo Orsolini, che come da programmi anche con il suo agente Donato Di Campli verrà prima valutato da Max Allegri durante le prossime settimane di ritiro estivo, poi in caso di prestito dovrebbe prendere la volta di Bologna: i rossoblù si sono mossi con convinzione prima di tutti, convincendo sia il giocatore che la Juve. Servirebbe quindi una retromarcia importante per permettere all'Atalanta di inserire Orsolini nell'affare Spinazzola. E nel frattempo anche per Francesco Cassata, a sua volta fresco di rinnovo fino al 2022, potrebbe essere diventato tardi: su di lui si è fiondato infatti il Sassuolo, per un altro prestito biennale con diritto di riscatto e controriscatto. L'accordo tra Juve e Atalanta, quindi, arriverà: sul come, molto dipenderà dal prossimo incontro, perché Percassi non ha alcuna intenzione di trovarsi col cerino in mano.



@NicolaBalice