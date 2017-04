Un quarto di finale meraviglioso, falsato da tre errori grossolani. Quello che ha combinato l'arbitro Viktor Kassai durante Real Madrid-Bayern Monaco, fa rabbrividire gli amanti del calcio. E lascia un profondo senso di ingiustizia. Per Ancelotti e per il suo Bayern, per lunghi tratti superiori alla Casa Blanca e puniti da tre episodi, da tre scelte assurde del fischietto ungherese. La prima all'84', quando estrae prima il secondo giallo poi il rosso a Vidal. Un'ammonizione illogica perchè il cileno interviene nettamente sul pallone e non sulle gambe di Asensio, a differenza di Casemiro, che qualche minuto prima frana su Robben senza ottenere la doccia anticipata. La seconda, ancora più grave, al 105', quando decide di convalidare il gol del 2-2 di Ronaldo, che parte in netto fuorigioco. La terza 5' più tardi, al 110', quando non si accorge che CR7 è ancora in offside quando mette in porta un assist di Marcelo. Tre episodi che spingono il Real Madrid in semifinale.



DEJA VU - Uno scandalo, che ha mandato su tutte le furie il Bayern Monaco. Che dà credito a chi crede che in Europa gli arbitri abbiano un occhio di riguardo nei confronti delle squadre spagnole. Polemiche, insomma, come quelle che ci sono state dopo Barcellona-Paris Saint-Germain 6-1 per qualche fischio benevolo a favore dei catalani, la cui rimonta è stata 'aiutata' da due rigori. La Juventus è avvisata, domani al Camp Nou servirà tanta fortuna, non solo una partita perfetta.