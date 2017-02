Nel calcio, nel calciomercato, basta toccare un casella che l'effettofinisce per far cadere tante altre caselle fino a definire un quadro completamente diverso da quello iniziale. Sarà così ad esempio per tante panchine di top club a livello internazionale: via Maxdalla, viadal, via Arsenedall'. E poi tra Serie A, Liga e Premier League comincerà il valzer degli allenatori. Ma è così anche per quel che riguarda il mercato dei top player, soprattutto se si pensa agli attaccanti di maggior spessore a livello internazionale. Oggi Sport rilancia dalla Spagnalo aveva già puntato ai tempi di Real e Chelsea, una mossa che se messa a segno andrà a condizionare l'intero mercato internazionale, toccando da subito anche lacon quel Paulodestinato a finire in un duello di mercato all'ultimo euro tra Real Madrid e Barcellona.