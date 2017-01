Non solo la Juventus: nelle ultime ore, infatti, anche l'Inter ha palesato il suo interessamento per Mattia De Sciglio. Ieri l'AD juventino Beppe Marotta ha incontrato l'agente del giocatore Giovanni Branchini a Milano e, secondo quanto si legge su calciomercato.it, le due parti avrebbero trovato una base per l'accordo, la cui trattativa vera e propria, in ogni caso, partirà con ogni probabilità nel mercato estivo. Comunque sia, anche se non si parla di un qualcosa che si concluderebbe adesso, Marotta sa già di avere come pretendente al terzino milanista l'altra squadra di Milano.