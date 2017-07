Tutti vogliono Andrea Favilli. L'attaccante classe '97 dell'Ascoli è cercato in primis dalla Juventus, ma la concorrenza è ardita e spietata. Da poco si è aggiunta l'Udinese, oltre ad Atalanta, Chievo Verona e Sampdoria. Come riportato da TuttoUdinese.it, l'affare però sembra molto complicato perché l'Ascoli non ha intenzione di cederlo e la Vecchia Signora ha una prelazione sul calciatore che, quasi sicuramente, andrà a sfruttare. I 10 milioni di euro chiesti per Favilli, poi, sono una cifra che poche squadre possono permettersi.