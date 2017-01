Juve, devi stare attenta. I bianconeri, infatti, rischiano di vedere sfumare un record che sembrava quasi intoccabile: quello del più lungo filotto di gare senza sconfitte in tutte le competizioni. A firmarlo fu Antonio Conte, durante la sua prima stagione, fermandosi a 43. Zidane, con il Real Madrid, come evidenzia As, con il pari all'ultimo secondo in Coppa del Re con il Siviglia, è a quota 40. Molto, molto vicino.