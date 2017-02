C'è un derby d'Italia che sta correndo parallelo al campo, lungo le stanze del calciomercato: non solo i duelli per Bernardeschi e Berardi, l'Inter ha messo nel mirino anche Corentin Tolisso, principale obiettivo bianconero per il centrocampo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juve non teme il tentativo nerazzurro, quanto un'asta internazionale che faccia lievitare il prezzo del cartellino del francese. Per questo Marotta e Paratici faranno di tutto per strappare al presidente del Lione Aulas un'opzione morale sul giocatore, in modo da ottenere una pista privilegiata per il trasferimento estivo in bianconero.