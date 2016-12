Pol Lirola ha un futuro assicurato...in bianconero. La Juventus, come riportato da Tuttosport, ha infatti tutta l'intenzione di riportare a Torino il terzino in prestito al Sassuolo.



LA DECISIONE - Negli scorsi giorni Beppe Marotta ha chiamato il responsabile dell'area tecnica neroverde Guido Angelozzi proprio per comunicare la volontà del club di riprendersi il giocatore spagnolo. Un'operazione che sarà completata a giugno, quando Lichtsteiner ed Evra (entrambi con i contratti in scadenza) daranno probabilmente il loro addio alla Juve. Nonostante il tentativo di resistenza da parte del Sassuolo, la volontà dei campioni d'Italia è chiara: il classe '97 sarà l'esterno destro bianconero per i prossimi anni.