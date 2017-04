Corentin Tolisso ha strizzato l'occhio alla Juve, e il presidente del Lione, Aulas, dice la sua sulla possibile cessione del talento: "Cedere Lacazette e Tolisso? E' un rischio che va corso, però posso assicurarvi che se vinceremo l'Europa League non partiranno. Non hanno intenzione di andare via. E se anche dovessero farlo, ci sono cose peggiori: vuol dire che avremo più fondi da investire rispetto al solito. Infine, è quello che aspetto da una quindicina d'anni, mezzi in linea con le nostre ambizioni. E non è che quando cominciamo ad avere più risorse dobbiamo rovinare la possibilità di portare a termine una stagione con il botto". Queste le sue parole a Le Parisien. Consiglio alla Juve: non tifare Lione.