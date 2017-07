Un incontro a Milano, per capirne di più. La Juventus è al lavoro per trovare l'erede di Dani Alves, che la scorsa settimana ha rescisso il contratto, e sta studiando le alternative a Danilo, per il quale il Real Madrid continua a chiedere 30 milioni di euro. Ecco perché, come riporta a Sky Sport, nelle ultime ore ha parlato con Rolland Courbis, agente di Serge Aurier, terzino in uscita dal Paris Saint-Germain. Ivoriano con passaporto francese, classe 1992, l'ex difensore di Lens e Tolosa è sul taccuino di Marotta e Paratici, ma al momento non è una prirorità. Il Psg, con i quali i rapporti sono migliorati rispetto al passato, chiede 25 milioni trattabili, la Juve ne ha preso atto e tornerà a farsi sentire nei prossimi giorni. Dopo un mese di studio, nel quale è arrivato (anche se non è ancora ufficiale) solo Schick, la squadra vice campione d'Europa è pronta ad accelerare: Bernardeschi e un esterno di difesa, sono attese novità a breve.