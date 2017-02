Altro che Muriel e Quagliarella, l'uomo del momento a Genova, sponda doriana, è ceco ed ha soli 20 anni: il suo nome è Patrick Shick. Il numero 14 blucerchiato, infatti, è diventato in breve tempo l'idolo di Marassi grazie ai suoi gol spesso decisivi ed ha ovviamente stregato anche i top club italiani tra cui Juve ed Inter: specialmente i nerazzurri hanno individuato il ceco come l'ideale sostituto di Icardi, ma anche la società bianconera spera in un innesto del centravanti in vista della prossima stagione. Su di lui c'è anche l'interesse della Fiorentina, ma l'avversario principale di tutte queste pretendenti sarà proprio la Sampdoria: il presidente Ferrero, infatti, sembra intenzionato a trattenere Schick almeno per un'altra stagione, al fine di far lievitare ancora di più il suo valore di mercato.