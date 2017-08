La Juventus sta cercando un altro centrocampista sul mercato. Roma e Liverpool non mollano Strootman ed Emre Can, così i bianconeri sono tornati sulle tracce di André Gomes. Il sorteggio dei gironi di Champions League in programma oggi alle ore 18 fornisce l'occasione per un vertice col Barcellona.



APPUNTAMENTO - Come si legge sul Mundo Deportivo, le dirigenze dei due club si incontreranno in giornata all'hotel Le Meridien di Montecarlo: Marotta e Paratici da una parte, Bartomeu, Segura o Sanllehí dall'altra. La Juve chiederà il prestito del nazionale portoghese, classe 1993 ex Valencia e Benfica.