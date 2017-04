Giorno di vigilia in casa Juventus, che martedì sera riceve il Barcellona allo Stadium per l'andata dei quarti di finale in Champions League. Allegri recupera Mandzukic e prepara il 4-2-3-1 a a 5 stelle. L'unico dubbio di formazione è tra Cuadrado e Dani Alves, ex di turno. Pjaca unico indisponibile.



QUI BARCELLONA - Dall'altra parte Luis Enrique, che non può contare sugli infortunati Aleix Vidal e Arda Turan, deve scegliere con chi rimpiazzare lo squalificato Busquets: Mascherano favorito su André Gomes e Denis Suarez, con l'inserimento di Umtiti in difesa al fianco di Piqué.



PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. All. Allegri.

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic, Mascherano, Iniesta; Messi, Suarez, Neymar. All. Luis Enrique.

Arbitro: Marciniak (Polonia).