Gentile Procuratore,



siamo 5 amici tifosi della Juventus e, allo stesso tempo, anche colleghi in quanto appena iscritti all'elenco dei procuratori sportivi. Le scriviamo per sapere come è possibile che non ci sia la possibilità di andare a vedere le partite allo stadio gratuitamente per noi che siamo degli addetti ai lavori, seppure novelli. La FICG non ci offre la possibilità di accedere allo stadio se non pagando il biglietto. Non abbiamo neppure una tessera identificativa come hanno gli arbitri o gli allenatori. Ovviamente, e arriviamo al punto, non ci sarà possibile assistere alla partita tra la nostra squadra del cuore e il Barcellona perché siamo trattati come dei tifosi qualunque e non dei professionisti del pallone. Lei cosa ne pensa? Non dovrebbe essere un diritto dei procuratori sportivi andare allo stadio gratuitamente? Procuratori&Juventini



Carissimi Procuratori&Juventini,

l'agente dei calciatori, oggi denominato procuratore sportivo, continua a rimanere - anche alla luce del nuovo regolamento entrato in vigore il 1° aprile 2015 - una figura sui generis nell'ambito dell'ordinamento sportivo, posto che non è un tesserato della FIGC, ma quest'ultima ne pretende tuttavia l'assoggettamento al proprio potere regolatorio e disciplinare.

Ne deriva che non è possibile essere accreditati allo stadio come avviene per i tesserati della FIGC, allenatori, arbitri, dirigenti, ecc.

E', tuttavia, consuetudine offrire un certo numero di accrediti anche ai procuratori che ne facciano richiesta alle società ospitanti entro i termini generalmente indicati nei siti delle società stesse. Accrediti riservati generalmente ai giornalisti che possono essere elargiti anche ai procuratori più tempestivi nel farne richiesta.

Le società sono, però, solite non concedere accrediti ai procuratori in occasione delle partite di cartello; l'accreditamento è quasi sempre concesso solo per le partite meno "attraenti" almeno sulla carta. Di conseguenza per la partitissima tra Juventus e Barcellona non rimane che andare a caccia degli ultimi biglietti rimasti in vendita, anche a costo di pagarli un occhio della testa!



E per il big match tra Juventus e Barcellona chi non pagherebbe oro per sedersi in una poltroncina dello Juventus Stadium?