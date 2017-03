Non conta l'avversario. Conta solo esserci! pic.twitter.com/9cO8c4xeXy — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) 17 marzo 2017

Il Capitano della Juventus,, ha parlato della super sfida tra Juventus e Barcellona: “Non importa l'avversario, importa solo esserci. Ma ciò che più conta è la strada, quella fatta per raggiungere questo obiettivo e quella ancora da fare. Perché è il cammino che si percorre a dire chi siamo. Non la meta, ma il viaggio. Proprio come cantava De Andrè: "Per la stessa ragione del viaggio, viaggiare". Parole che se da un lato ispirano fiducia, dall’altro hanno sapore di “anche se perderemo, è già importante essere arrivati fin qui”.