“Partidazo Madrid - Bayern y Juve – Barca!” è il commento che va per la maggiore sui social spagnoli. I quarti di finale di Champions regaleranno sfide che sanno di Finale. Mentre su Facebook e Twitter i tifosi del Barcellona festeggiano il sorteggio, e si vedono già a Cardiff ad alzare la Champions, i maggiori quotidiani sportivi spagnoli hanno accolto così la partita tra Juventus e Barça.



Su As Descrivono la sfida come una messa a confronto tra due giganti del calcio europeo, con entrambe le squadre detentrici del rispettivo titolo nazionale: Campione d’Italia e Campione di Spagna. Menzione particolare per l’ex Dani Alves, il quale metterà per la prima volta piede al Camp Nou con la maglia bianconera. Uno dei giocatori più attesi, come sottolinea El Mundo Deportivo, che nomina tra gli altri anche Higuain, Buffon e Dybala.



Tutti i quotidiani, compreso Marca, fanno ovviamente riferimento alla finale di Champions persa dalla Juve nel 2015 contro il Barcellona per 3-1, accennando alla possibilità di una possibile rivincita dei bianconeri. Condiviso anche il pensiero che questa sarà una delle sfide più affascinanti in assoluto, con l’attacco devastante blaugrana che incontra la difesa più solida, una partita che regalerà emozioni e ascolti da record.