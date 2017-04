Dall'Inghilterra continuano a insistere sul possibile addio di Paulo Dybala quest'estate. Il Sun riporta le dichiarazioni dell'argentino, che si è detto felice alla Juventus escludendo che possa lasciarla, ma le squadre alla finestra sono tante, e sono tutti top club.



Il Barcellona e il Real Madrid sembrano essere le destinazioni predilette per l'attaccante bianconero, ma ci sono anche Chelsea e Manchester United per la Premier. Il punto in comune è dato dalla possibilità, per le suddette squadre, di investire una cifra astronomica al fine di contendersi la Joya.