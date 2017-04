Sarà il polacco Szymon Marciniak l'arbitro dell'andata dei quarti di finale di Champions League tra Juventus e Barcellona, in programma martedì sera allo Stadium. Marciniak ha già diretto i blaugrana in occasione della pesante sconfitta esterna sul campo del Paris Saint Germain (0-4) nell'andata degli ottavi di finale, risultato poi ribaltato al Camp Nou.



Un precedente fa invece sorridere la Juventus che, in occasione di questa edizione della competizione, ha incontrato Marciniak a Lione, quando la squadra di Allegri, pur restando in 10 per l'espulsione di Lemina, vinse al Parc OL grazie ad un gol nel finale di Cuadrado.