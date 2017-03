Juventus-Barcellona non sarà un quarto di finale di Champions League come tutti gli altri. La storia dei due club è ricca di intrecci dentro e fuori dal campo con i protagonisti di oggi che hanno visto più volte il loro percorso intrecciarsi e che potrebbero anche trovarsi, nell'immediato futuro, a difendere i colori dell'opposta fazione.



Abbiamo scelto 5 intrecci, 5 "incroci pericolosi" che possono caratterizzare la doppia sfida di Champions League a partire dal passato, presente e futuro di Massimiliano Allegri, che ha all'attivo solo 1 vittoria nei 9 precedenti con il Barcellona e che è uno dei candidati a sedersi sulla panchina blaugrana al posto del dimissionario Luis Enrique. Poi c'è Dybala, da tutti considerato l'erede di Messi e non solo nella nazionale dell'Argentina ma anche in maglia blaugrana (Juve permettendo). C'è Dani Alves scaricato forse a cuor leggero dal Barcellona che ritroverà da avversario tutti i suoi ex compagni e, soprattutto l'amico e compagno di nazionale Neymar. Questioni di campo, ma anche extracalcistiche, come il duello ravvicinato e senza esclusione di colpi fra Suarez e Giorgio Chiellini sfociato nel morso del Mondiale in Brasile la cui ferita è stata riaperta con il gol nella finale di Berlino vinta dal Barcellona contro la Juventus per 3-1. E infine c'è anche il gossip, perchè nella vita privata del Presidente Andrea Agnelli c'è un filo diretto che porta al Barcellona. La sua attuale compagna, Deniz Akalin, altro non è che l'ex del dirigente della Juventus Francesco Calvo passato, dopo il tradimento, proprio al Barcellona.