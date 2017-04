All'indomani di Juventus-Barcellona, il quotidiano As ha esamina quattro protagonisti della sfida di Champions, trovando delle definizioni davvero particolari per ognuno di loro.



Paulo Dybala è definito 'El crack': Ieri si è presentato alla grande sul palcoscenico europeo, ammaliando tutti i top club. Juan Cuadrado è stato apostrofato come 'El dandy'. E' stato una vera e propria spina nel fianco per il Barcellona, le sue ripartenze condite da velocità e agilità hanno diffuso il panico tra i giocatori blaugrana.



Sono invece difensori gli ultimi due esaminati. Giorgio Chiellini viene definito 'El duro': autore di una grande partita, non si è risparmiato utilizzando spesso modi veementi contro Messi e compagni, facendo valere la propria fisicità.



L'articolo chiude con Mascherano, giocatore che secondo il quotidiano non vale né come centrocampista né come difensore, e a detta di tutti il peggiore in campo per entrambi gli schieramenti.