Si accende l'atmosfera in vista di Juve-Barcellona. In Spagna l'attesa per il big match di Champions League si traduce nella ricerca dei grandi ex che hanno vestito le maglie di entrambe le squadre: come Michael Laudrup, il primo a giocare sia con i bianconeri che con i blaugrana. Ma, secondo i colleghi di Sport, il danese visse a Torino un periodo frustrante a causa del calcio italiano, attento al fisico e alla tattica piuttosto che alla tecnica del singolo giocatore. Ci volle l'intuizione di Johan Cruyff per farlo rinascere, come elemento fondamentale di quel Barcellona rivoluzionario, con cui Laudrup vinse tra le altre anche una Coppa dei Campioni e una Supercoppa Uefa.