Sabato andrà al MetLife Stadium di East Rutherford andrà in scena il primo test stagionale della Juventus 2017-18. I bianconeri affronteranno, in un amichevole di lusso, il Barcellona di Valverde. Il match, replay del doppio quarto di finale della scorsa Champions League, è in programma per il 22 luglio, alle ore 18.00 locali. La partita sarà trasmessa su Premium Sport HD - e in streaming sul servizio per abbonati Premium Play - in diretta alle 00.05 del 23 luglio e in differita alle 15.00 e alle 21.00.