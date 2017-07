La Juve era in una posizione di forza e non aveva intenzione di cambiare le cose sul fronte Keita. Nessun compromesso con Lotito e arrivo a parametro zero la prossima stagione. L'inserimento dell'Inter e le insicurezze del'esterno, però, hanno cambiato i piani e lui ha detto sì ai nerazzurri. Come riporta La Gazzetta dello Sport, è pronto a firmare un contratto quinquennale a tre milioni di euro a stagione più bonus. Manca l'accordo tra l'Inter e Lotito, ma la distanza è minima.