Anche Medhi Benatia, protagonista dell'episodio del rigore fischiato al 93esimo su Lucas Vazquez, ha parlato a Premium Sport dopo Real Madrid-Juventus: "L'anno scorso è toccato al Bayern, quest'anno a noi, ma non credo che il Real Madrid abbia bisogno di queste cose. Io ho cercato in tutti i modi di evitare il contrasto. Non lo so se la mia coscia lo ha toccato o no, ma a me sembra assurdo fischiare un rigore del genere all'ultimo minuto. Io ho toccato il pallone con il sinistro, poi gli è rimbalzata sul petto e l'ultimo gesto che poteva fare lui era cadere. Perché a quel punto lì Vazquez può solo cadere. A prescindere da questo, sono comunque molto orgoglioso di quello che abbiamo fatto e di far parte di questo gruppo".