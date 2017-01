Buona la seconda. Il Marocco di Medhi Benatia ed Omar El Kaddouri batte per 3-1 il Togo nella seconda gara della Coppa d'Africa. Il centrale bianconero è partito titolare nonostante un piccolo acciacco durante la rifinitura. Dopo un colloquio con i medici del Marocco, però, Benatia ha avuto via libera per giocare. La nazionale maocchina ha tre punti in due partita visto che la nazionale dei due 'italiani' Benatia ed El Kaddouri ha perso la gara d'esordio per 1-0 contro il Congo.