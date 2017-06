Il nome di Medhi Benatia sta circolando in orbita Lione e Marsiglia con entrambe le squadre che vorrebbero portare il difensore centrale marocchino in Ligue 1. La Juve lo ha appena riscattato dal Bayern per 18 milioni di euro e potrebbe trattarne la cessione intorno ai 25. Benatia, però, non vuole lasciare la Juve e tramite una diretta Instagram ha confermato che nel suo futuro c'è solo la Juventus: "Non ascoltate le voci di mercato, sto bene a Torino e l'anno prossimo faremo ancora meglio", ha dichiarato il centrale ex Bayern e Roma.