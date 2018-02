Rodrigo Bentancur, centrocampista della Juve, ha parlato a Sky Sport del derby Boca-River e del suo momento, con in programma l'altro derby tra bianconeri e Torino: "Ma anche qui a Torino la partita contro i granata ha un sapore unico. Loro sono complicati da affrontare, per questo stiamo lavorando al meglio in allenamento"



SU HIIGUAIN E BELOTTI - "Due attaccanti fortissimi, che hanno un modo tutto loro di segnare oltre ad una tecnica incredibile. Gonzalo ha trasformato le critiche in carica. Dal dischetto capita di sbagliare, ma non dimentichiamoci della partita che ha fatto. Incredibile".



SU DYBALA - "Ci è mancato, siamo felici sia rientrato in gruppo. La sua intesa con Higuain e Pjanic è fondamentale per il gruppo. E' la nostra scintilla"



SU ALLEGRI - "Me lo dice spesso: devo verticalizzare il gioco. Lui mi dà molti consigli e incoraggiamenti, e io sto lavorando duro su quello che mi suggerisce".