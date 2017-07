Rodrigo Bentancur, che ha debuttato nella notte con la maglia della Juventus, in un ruolo non suo, esterno sinistro, parla a la Gazzetta dello Sport: "Sono pronto per la Juventus, anche se ho solo 20 anni. Ho tantissime presenze nel Boca (oltre 50 ufficiali, ndr), ho debuttato a 17 anni, ho giocato alla Bombonera. Il Boca è un’istituzione, anche lì c’era tanta pressione, sono abituato. Schelotti mi ha paragonato a Pogba? È un onore che lo dica, speriamo di imitarlo, farò il possibile per dimostrare il mio potenziale. La mia posizione preferita è davanti alla difesa in un centrocampo a due, ma nel Boca ho fatto tutto tranne il portiere... Forlan è sempre stato il mio giocatore preferito, Gerrard e Pirlo i miei punti di riferimento nel ruolo. Alla Juve ho la fortuna di allenarmi con giocatori tecnicamente incredibili, spero di imparare tanto da loro. Sono un giocatore molto offensivo e so far girare la palla velocemente, hanno visto in me queste qualità, ora devo migliorarle".



SOFFERENZA COL BARCELLONA - Nella notte, dicevamo, ha giocato contro il Barcellona: nel 4-3-3 schierato da Massimiliano Allegri, che diventava un 4-5-1 in fase di non possesso, l'uruguaiano è stato schierato esterno sinistro, dove ha faticato; segnali di risveglio nella ripresa. C'è tempo, però, per prendere le misure. Il cammino bianconero è appena incominciata.