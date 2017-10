A volte basta poco per cambiare tutto, o quasi. Senza dubbio basta pochissimo per cambiare prospettiva e punto di vista.Nel momento del suo addio, praticamente l'intero popolo bianconero ha storto il naso all'unisono: addio a un giocatore trascinante e decisivo praticamente a costo zero. Il Boca, infatti, non avendo disponibilità economica per pagare il cartellino dell'Apache, aveva messo sul piatto opzioni su tre giovani:, Franco Sebastián Cristaldo e Adrián Andrés Cubas. Più il prestito, con diritto di riscatto, dell'attaccante classe '97 Guido Vadalà. Sembrava un beffa in piena regola per la Juve.