La Juventus aspetta Rodrigo Bentancur. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, domani potrebbe essere il giorno giusto per lo sbarco a Torino del centrocampista uruguaiano. Il gioiellino del Boca Juniors, opzionato dalla Juventus in occasione della cessione di Carlitos Tevez, arriverà in Italia nei prossimi giorni per sostenere le visite mediche e per firmare il contratto che lo legherà alla Juventus e potrebbe assistere alla gara di campionato con l’Empoli di sabato sera. Bentancur è stato uno dei protagonisti del Mondiale Sudamericano Under 20, adesso si sta godendo le meritate vacanze prima di iniziare la nuova avventura in bianconero. La Juventus ha un’opzione sul giocatore (che l’estate scorsa è stato corteggiato dal Milan) fino ad aprile e Beppe Marotta ha già fatto sapere al Boca che la eserciterà. Centrocampista molto eclettico, Bentancur è un giovane molto interessante che la Signora non si è lasciata scappare.