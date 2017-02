Nonostante la sua stagione che sta trascorrendo con il Sassuolo sia a dir poco travagliata complice anche un infortunio che l’ha tenuto lontano dai campi per diverso tempo, Domenico Berardi è rimasto nelle attenzioni della Juve in maniera tutto sommato clamorosa, visto che la scorsa estate proprio l’attaccante calabrese rifiutò il trasferimento alla Vecchia Signora. In pole nei sogni di Juve, Inter e Milan c’è Bernardeschi, ma anche l’attaccante del Sassuolo piace molto a Marotta: secondo Tuttosport, tra l’altro, la Juventus del futuro, con o senza Allegri in panchina, giocherà con un modo simile se non uguale a quello di questa stagione e pertanto portare a Torino un giocatore dal calibro dell’esterno neroverde sarebbe oro colato.