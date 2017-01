Se il modulo proposto domenica da Allegri dovesse iniziare ad essere utilizzato con continuità dal tecnico toscano, si verificherebbe un vero e proprio ribaltone in casa Juve dal punto di vista tattico. Il 4-2-3-1 optato dal tecnico toscano contro la Lazio, infatti, è uno schieramento molto offensivo e che, se preso in considerazione anche in vista della prossima stagione, implicherebbe un mercato estivo attivo per portare a Torino degli esterni d'attacco. La Juve, infatti, ad oggi ne dispone soltanto di uno di ruolo (Cuadrado), mentre gli altri si riescono ad adattare benissimo, nonostante non sia il ruolo naturale (Dybala, Pjaca e addirittura Mandzukic): proprio per questo, nelle ultime ore è tornato di moda il nome di Domenico Berardi, il quale ha già rifiutato (o rimandato) in passato il matrimonio della Juve e che probabilmente preferirebbe Milano come destinazione, sponda nerazzurra.