Una giornata decisiva, per capirne di più.Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, i viola, che inizialmente avevano respinto un'offerta di 30 milioni da parte di Marotta, promettendo al numero 10 un ingaggio da 2,7 milioni e un progetto da nuovo Antognoni, si sono convinti a cederlo e vogliono che la faccenda si concluda il prima possibile, per mettersi alle spalle un altro doloroso addio della loro storia. Dopo lo stallo di inizio mese, la trattativa negli ultimi giorni ha preso quota:con risultati positivi, oggi potrebbe arrivare l'annuncio dell'accordo.L'intesa tra giocatore e Juventus,è già stata trovata da tempo, quella tra i due club è ai dettagli. Nella trattativa non entreranno giocatori (Sturaro, Pjaca e Rincon, per il quale potrebbe esserci un tentativo di Corvino in un'operazione slegata), ma solo cash. Ballano un paio di milioni,Bernardeschi, dal canto suo, si sente già un giocatore della Juventus. Oggi, come da programma, dovrebbe essere a Firenze per le visite mediche per poi raggiungere il ritiro viola di Moena,Di certo avrà il telefono sempre vicino: aspettando quella chiamata che gli cambierà la carriera.