La Juve non molla Federico Bernardeschi. Il classe '94 è uno dei gioielli esibiti dalla Fiorentina in questa stagione e su di lui hanno messo gli occhi in tanti, non solo i bianconeri. La sensazione, anche sulla base delle parole di Sousa, è che a fine anno partirà, ma si parte da una base di 45 milioni di euro. Cifra che potrebbe spaventare i bianconeri, ma che in realtà potrebbe anche essere più alta, considerando i precedenti nelle trattative tra viola e Vecchia Signora.