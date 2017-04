Tutti pazzi per Bernardeschi . Nelle ultime uscite il numero 10 della Fiorentina non è apparso troppo brillante, ma questo non ha spento l'interesse delle sue pretendenti. Juve compresa. I bianconeri, però, dovranno prepararsi a una spesa importante e soprattutto dovranno giocarsela con Bayern Monaco, Chelsea e soprattutto Inter, tutte assolutamente in lizza per assicurarsi l'esterno viola.