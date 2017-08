La Juventus è a un passo da Howedes, sistemando così la difesa. Ora, gli ultimi giorni saranno dedicata a un centrocampista: con la Roma che fa muro per Strootman, il Barcellona che non cede in prestito André Gomes, secondo la Gazzetta dello Sport i bianconeri sono pronti a un blitz a Liverpool per Emre Can, colonna dei Reds in scadenza di contratto.