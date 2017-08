Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, la Juventus sta lavorando a un blitz per Ricardo Pereira. Il terzino destro del Porto, ex Nizza, è una risorsa che la Juve apprezza molto: Marotta ci proverà per questo laterale a sorpresa in cima alla lista all'improvviso, scrive il Corriere, perché Spinazzola è un acquisto saltato.