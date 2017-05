Younes Bnou Marzouk, attaccante di proprietà della Juventus in prestito al Chiasso, può restare in Svizzera la prossima stagione. Come riporta RSI, il classe '96, autore di 10 gol in 12 gare in stagione, piace al Lugano, che ha già avviato i contatti con la società bianconero per avere il prestito del centravanti.