La Juventus aggiorna la situazione sull'infortunio di Mattia De Sciglio. Il terzino ex Milan è stato costretto a uscire sul finire del primo tempo nella trasferta persa 3-0 martedì scorso a Barcellona in Champions League per un trauma al terzo distale del perone della gamba destra.



BOLLETTINO MEDICO - "Gli ulteriori accertamenti cui è stato sottoposto in data odierna il giocatore hanno messo in evidenza una lesione parziale a livello dell'articolazione tibio-peroneale inferiore. Il giocatore continuerà le terapie riabilitative e sarà sottoposto a monitoraggio quotidiano. Ulteriori controlli saranno comunque necessari per escludere complicanze di tipo microfratturativo".

In caso di microfrattura, Allegri perderebbe De Sciglio per almeno un mese.



HOWEDES MIGLIORA - Intanto nell'allenamento di questa mattina allo Stadium ha iniziato il suo rientro in gruppo il difensore tedesco Howedes. Domani rifinitura a Vinovo alla vigilia del turno infrasettimanale di mercoledì sera in casa contro la Fiorentina.