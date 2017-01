Juve-Bologna ha lasciato pochi argomenti di riflessione. Higuain che si rimette in corsa per il titolo di capocannoniere, le difficoltà in zona gol del Bologna, il ritorno di Asamoah. Tutti argomenti un po' impoveriti dal 3-0 a senso unico con cui si è chiusa la gara dello Stadium. C'è da discutere, invece, per quanto concerne ciò che è accaduto sugli spalti. La Procura federale della Figc, infatti, ha reso nota l'apertura di un fascicolo per indagare a proposito di cori antisemiti partiti dalla curva bianconera all'indirizzo della Fiorentina.