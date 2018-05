Un tempo abbondante di paura, poi la Juve porta a casa anche questi tre pesantissimi punti contro un buon Bologna. Dietro Buffon e Rugani la combinano grossa in occasione dello 0-1 con il capitano che si riscatta sull'1-1, ma è ancora una volta Cuadrado a pareggiarla e Douglas Costa a vincerla: perché tenerlo ancora fuori? Queste le pagelle di Calciomercato.com.

Juventus-Bologna 3-1

JUVENTUS

BUFFON 5.5: è lui a mettere in gabbia Rugani, errore gravissimo. Poi si riscatta su Krafth dopo l'1-1

BARZAGLI 6: un po' macchinoso ma di sostanza

RUGANI 5.5: Verdi lo manda fuori giri in continuazione, il fallo da rigore nasce da una leggerezza di Buffon ma lui è poco reattivo

ASAMOAH 6: a sorpresa Allegri lo lancia anche come terzo centrale, esperimento rivedibile ma utile per far ripartire l'azione

CUADRADO 7: diffidato, becca nuovamente un'ammonizione in avvio di partita e a Roma si sentirà la sua mancanza. Sbaglia tanto, ha il merito però di essere uno dei pochi a provarci già nel primo tempo e non è un caso che sia lui ancora una volta a trovare la giocata che raddrizza la rotta (72' LICHTSTEINER 6: uno spezzone buono per riprendere le misure, a Roma potrà toccare nuovamente lui)

KHEDIRA 6.5: gioca a nascondino per un'ora abbondante, infine piazza la zampata scudetto.

MARCHISIO 6: gioca corto e gioca lungo, quasi sempre preciso anche se spesso si limita al compitino

MATUIDI 6: almeno corre, ancora una volta è lui ad essere sacrificato un po' a sorpresa (46' DOUGLAS COSTA 7.5: tenerlo fuori in questo momento è un sacrilegio, entra e cambia la partita. Ancora una volta. E se avesse segnato in rabona, sarebbe venuto giù lo Stadium)

ALEX SANDRO 6.5: parte bene, questa volta non è lui a deludere le aspettative e tiene anche da mezz'ala (84' BERNARDESCHI ng)

DYBALA 6: impalpabile, a tratti persino deleterio. Il gol salva il giudizio su un'altra prestazione deludente.

HIGUAIN 5: lento e con le polveri bagnate, il lampo di San Siro è l'unico (ma pesantissimo) in un periodo anonimo

All. ALLEGRI 6: mischia le carte, pure troppo. Forse non era questa la serata per sperimentare, ma in un modo o nell'altro la porta a casa. E il settimo scudetto consecutivo (il quarto per lui con la Juve) è ormai a portata di mano.

BOLOGNA

MIRANTE 6: viaggia a vuoto sul cross di Douglas Costa, rovinando una prestazione in cui para tutto quello che c'è da parare e forse anche qualcosa in più

MBAYE 6: ci mette il fisico senza paura

ROMAGNOLI 5.5: qualche leggerezza di troppo

DE MAIO 5.5: non si fa spaventare dai tagli di Khedira o dalle puntate di Cuadrado, sua però l'autorete che rilancia la Juve

KRAFTH 5.5: prova a contenere Alex Sandro, si divora il gol dell'1-2 (60' TOROSIDIS 5: se fosse rimasto in panchina si sarebbe evitato il ciclone Douglas Costa)

POLI 6: fa confusione ma è ovunque, a centrocampo l'anima del Bologna è lui

CRISETIG 6: svelto e furbo quanto basta per guadagnarsi il rigore

NAGY 6: tiene d'occhio Khedira

KEITA 5: dalla sua parte c'è Cuadrado, missione complicata. Poi si perde Khedira per l'1-2. Giovane e di prospettiva, ma questa notte è da incubo.

VERDI 7: fa reparto da solo, falso nueve è pure riduttivo. Pronto per il grande salto (73' DESTRO 6: se la gioca nonostante il risultato sia ormai andato)

AVENATTI 5.5: fa a sportellate con la difesa bianconera, le dà e le prende ma non tocca quasi mai il pallone (66' PALACIO 5.5: non fa in tempo ad entrare che la Juve chiude i conti)

All. DONADONI 6: per un tempo tiene bene il campo, poi il Bologna si scioglie appena la Juve si sblocca.

@NicolaBalice