Il giorno dopo la vittoria contro il Porto, che per la Juventus vuol dire qualificazione ai quarti di finale di Champions League, Leonardo Bonucci ha parlato a Sky Sport: "Credo che sia giusto dire che questo è l'obiettivo intermedio che una società e una squadra come la Juventus debba raggiungere nell'arco della stagione sportiva. Abbiamo raggiunto le otto migliori d'Europa e adesso sta a noi migliorarci e andare più in alto possibile".



TRA BARCELLONA E BAYERN - "Avversarie ai quarti? Quella che mi entusiasma di più è il Barcellona, che alla fine ha fatto una grande rimonta. Sarebbe un grosso stimolo per noi incontrare la squadra che ci ha fatto perdere in finale due anni fa e quella che secondo me è nella migliore forma psicofisica dopo una rimonta come quella fatta contro il Paris Saint-Germain. Se dovessi scegliere chi evitare dico Bayern Monaco. Perché, secondo me, è una squadra completa che con Ancelotti ha trovato un altro modo di interpretare il calcio, però sempre vincente come negli anni passati con Guardiola. Quindi è una squadra difficile e in una sfida secca può succedere di tutto, su due è la squadra più tosta da fronteggiare".